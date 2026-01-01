Бразилия избира на балотаж следващия си президент, като за гласовете на избирателите ще се състезават настоящият държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонаро, предаде Асошиейтед прес.

Кампанията силно поляризира обществото, а резултатът от вота ще определи дали САЩ ще разширят значително влиянието си в Латинска Америка, отбелязва агенцията.

Проучванията преди неделния вот показват, че двамата кандидати, които се нуждаят от повече от 50% от гласовете, за да застанат начело на Бразилия през януари, са с почти изравнени позиции.

Един срещу друг се изправят политическият ветеран с левоцентристки възгледи Лула да Силва и Флавио Болсонаро, който е смятан за съюзник на американския президент Доналд Тръмп и е син на бившия президент Жаир Болсонаро.

На първия тур по-рано този месец Флавио Болсонаро изпревари Лула с повече от 2,2 милиона гласа. Тогава над 33 милиона избиратели от общо близо 160 милиона не отидоха до урните.

Според социологическите проучвания битката на балотажа ще бъде още по-оспорвана.

Лула, който управлява страната в периода 2003-2010 г., е изправен пред трудна битка за преизбирането си заради опасенията на гражданите, свързани с разходите за живот и сигурността. Флавио Болсонаро постави акцента върху твърдите мерки срещу престъпността като основен стълб на кампанията си и обеща да намали цените на хранителните продукти. И двамата кандидати са били обект на обвинения в корупция, свързани с членове на семействата им и техни съюзници.

По време на предизборната кампания Лула често описваше Болсонаро, чийто баща е под домашен арест заради опит за държавен преврат, като заплаха за демокрацията. От своя страна Флавио Болсонаро обеща, че ако бъде избран, ще се стреми към амнистия за баща си.

В опит да привлече колебаещите се избиратели след загубата си на първия тур Лула заложи на скъпоструващи стимули. Сред последните инициативи на неговото управление са програма за облекчаване на дълговете на малкия бизнес и обещание за безплатен обществен транспорт през почивните дни.

Преди изборите в Бразилия Лула отправи критики към Доналд Тръмп като предупреди за рисковете от намеса на САЩ в бразилския изборен процес.

Флавио Болсонаро изтъкна близостта си до Белия дом и настоя, че Бразилия трябва да договори по-изгодни споразумения с администрацията на Тръмп, включително в сферата на редкоземните богатства. По оценки на Бразилия находищата в страната съдържат количество, отстъпващо единствено на това в Китай. Той отрича да получава помощ от правителството на САЩ.

Гласуването в Бразилия се извършва по електронен път, а резултатите обикновено стават ясни броени часове след затварянето на избирателните секции.