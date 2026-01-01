Експлозиите в саудитската столица се разразиха в неделя, когато кралството трябваше да отвори отново международното летище в Рияд, въпреки многократните атаки на йеменските хути.

Саудитска Арабия, която ръководи военна коалиция, бореща се срещу подкрепяните от Иран хути, се сблъска с поредица от удари от групировката през последните седмици. Боевете избухнаха след разпадането на дългогодишно примирие между хутите и подкрепяното от Рияд правителство на Йемен и изместиха фокуса на по-широката война между САЩ и Иран.

Международното летище в Рияд съобщи, че полетите ще се възобновят в неделя след двуседмично затваряне след ударите на хутите. Остава обаче неясно до каква степен летището е функциониращо. Хутите са извършили вълни от удари по летището, включително атака този месец, при която загинаха 13 души и бяха ранени над 300, най-смъртоносната в кралството от повече от десетилетие. Военният им говорител Яхя Сари предупреди, че съоръжението все още е „опасно“ и „военна цел“. „Йеменските въоръжени сили предупреждават всички международни, регионални и местни авиокомпании, както и персонал и пътници, да не използват летище „Крал Халид“ в Рияд, тъй като е опасно. АФП