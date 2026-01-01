Двама души загинаха, а осем бяха ранени при атака срещу международното летище „Крал Фахд“ край Дамам, в Източна Саудитска Арабия. Това съобщи Главното управление на гражданската авиация на кралството (GACA).

Сред загиналите са саудитски гражданин и индийски гражданин, пребиваващ в страната. Ранените са граждани на Саудитска Арабия, Индия, Йемен, Бангладеш и Непал.

Саудитските власти не уточниха какъв вид атака е била извършена. Подкрепяното от Иран йеменско движение на хусите обаче многократно е атакувало летища, енергийни съоръжения и военни обекти в кралството с ракети и дронове.

Дрон уби двама души край петролно съоръжение

По-рано в сряда двама души загинаха от отломки на дрон, прихванат над Източната провинция на Саудитска Арабия, съобщи саудитското министерство на енергетиката.

Според ведомството безпилотният апарат се е насочвал към съоръжение на държавната петролна компания Saudi Aramco в нефтеното находище Шайба. При инцидента е бил подпален автомобил на фирма изпълнител.

Загиналите са граждани на Филипините и Непал.

Още четири дрона са били прихванати, съобщи водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен във войната му срещу хусите.

Засега няма официален коментар от страна на хутите за атаката срещу летището. Движението обаче многократно е заявявало, че нанася удари по саудитски обекти в отговор на въздушните атаки срещу територии под негов контрол в Западен Йемен.

Ескалация на конфликта

Според саудитските власти най-малко 21 души са загинали при атаки срещу летища в кралството от началото на октомври.

На 10 октомври ракетен удар по международното летище в Рияд е отне живота на 13 души и рани 308. Според предоставената информация това е най-смъртоносната атака в Саудитска Арабия от повече от десетилетие.

Междувременно военният говорител на хусите заяви в сряда, че движението е атакувало военна техника на летище в южния йеменски град Ал Мукала. Според него оборудването е било доставено от Саудитска Арабия за силите, подкрепящи международно признатото правителство.

Медиите, контролирани от хутите, съобщиха и за най-малко шестима загинали и 11 ранени при въздушни и артилерийски удари през предходните 24 часа.

Войната в Йемен и последиците за региона

Конфликтът в Йемен започна през 2014 г., когато хутите завзеха столицата Сана и свалиха международно признатото правителство. През следващата година водена от Саудитска Арабия коалиция се намеси във войната с цел възстановяване на управлението му.

След години на боеве и опити за дипломатическо уреждане напрежението отново се засили. Атаките с ракети и дронове срещу саудитски обекти, както и въздушните удари по позиции на хусите, увеличават риска конфликтът да обхване по-широк регион.

Особено важно стратегическо значение има проливът Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване. Ескалация в района може да застраши търговските потоци и да окаже натиск върху цените на енергоносителите.

Въпреки военните операции и опитите за възстановяване на контрола над оспорвани територии, боевете продължават в няколко части на Йемен, включително около град Таиз и в северните провинции Мариб, Ал Джауф, Дале и Шабуа.