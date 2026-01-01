Трима души са били убити, а десетки са ранени при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия през последните два дни, съобщиха саудитските власти. Нападенията бележат разрастване на подновените бойни действия в Йемен отвъд границата със Саудитска Арабия.

Двама души са загинали, а 28 са били ранени при нападение срещу международното летище в Абха, съобщи в сряда Главното управление за гражданска авиация на Саудитска Арабия (GACA).

При отделна атака срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд е загинал един човек, а осем са били ранени, допълниха от управлението.

Хутите поеха отговорност за атаките. Нападенията представляват ескалация на подновените бойни действия между подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили и подкрепяните от Иран хути в Йемен.

Според GACA двете летища са били атакувани на 6 и 7 октомври, без да се уточнява на коя дата е бил атакуван всеки от обектите.

Две жени — гражданки на Мароко и Алжир — са били убити при атаката срещу летището в Абха, разположено близо до границата с Йемен, съобщи GACA.

При нападението срещу летище „Крал Халид“ е загинал мъж със суданско гражданство.

Саудитската служба за гражданска авиация не посочи извършителите, но военният говорител на хутите Яхя Сари заяви, че движението е атакувало и двете саудитски летища с балистични ракети и дронове.

Сари заяви още, че хутите са атакували в сряда и международното летище в Аден, което е основен международен вход към районите на Йемен, контролирани от противниците на хусите. Летището неведнъж е ставало обект на нападения по време на конфликта в страната.

По думите на Сари атаките срещу саудитските летища са били „в отговор на саудитската агресия срещу нашата страна“, при която според него са били извършени „60 въздушни удара и ракетни атаки през последните 24 часа“.

Ескалация на конфликта в Йемен

Гражданската война в Йемен се изостри през последните седмици, след като хутите, които контролират голяма част от северозападната част на страната, започнаха бърза офанзива и превзеха стратегически райони по крайбрежието на Червено море.

Сред тях беше пристанището Моха край пролива Баб ел-Мандеб — ключов пункт за международното корабоплаване и една от най-тесните точки на Червено море.

По-късно йеменските проправителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, заявиха, че са „осигурили“ контрола над пролива Баб ел-Мандеб в южната част на Червено море.

Те обявиха и „тотална война“ с цел да си върнат цялата територия, контролирана от хутите.

В изявление, публикувано късно в сряда, официалният говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че атаките на хутите срещу саудитските летища „няма да останат ненаказани“.

По думите му саудитската коалиция е нанесла удари по над 80 военни обекта на хутите в провинциите Саада, Ходейда, Ал Джауф и Мариб.

Водената от Саудитска Арабия коалиция беше сформирана през 2015 г., след като няколко арабски държави обединиха сили в опит да попречат на хусите да поемат контрола над Йемен и да свалят международно признатото правителство.

През 2022 г. беше постигнато временно прекратяване на огъня след години на въздушни удари и сухопътни боеве, довели до смъртта на стотици хиляди хора и превърнали конфликта в една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

ООН предупреждава за рязка ескалация

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди „продължаващите трансгранични атаки на хутите“ срещу Саудитска Арабия и заяви, че е „дълбоко обезпокоен от рязката ескалация на боевете“.

Според съобщенията стотици хора са били убити от двете страни след последното настъпление на хутите.

ООН съобщи в сряда, че над 200 000 души са били разселени в резултат на ескалацията.