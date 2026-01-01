Трима души са били убити, а десетки са ранени при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия през последните два дни, съобщиха саудитските власти. Нападенията бележат разрастване на подновените бойни действия в Йемен отвъд границата със Саудитска Арабия.
Двама души са загинали, а 28 са били ранени при нападение срещу международното летище в Абха, съобщи в сряда Главното управление за гражданска авиация на Саудитска Арабия (GACA).
При отделна атака срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд е загинал един човек, а осем са били ранени, допълниха от управлението.
At least three killed, dozens injured as Houthis strike Saudi airports https://t.co/BjKqQBJYMC— UNB - United News of Bangladesh (@unbnewsroom) October 8, 2026
Хутите поеха отговорност за атаките. Нападенията представляват ескалация на подновените бойни действия между подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили и подкрепяните от Иран хути в Йемен.
Според GACA двете летища са били атакувани на 6 и 7 октомври, без да се уточнява на коя дата е бил атакуван всеки от обектите.
Две жени — гражданки на Мароко и Алжир — са били убити при атаката срещу летището в Абха, разположено близо до границата с Йемен, съобщи GACA.
При нападението срещу летище „Крал Халид“ е загинал мъж със суданско гражданство.
Саудитската служба за гражданска авиация не посочи извършителите, но военният говорител на хутите Яхя Сари заяви, че движението е атакувало и двете саудитски летища с балистични ракети и дронове.
Сари заяви още, че хутите са атакували в сряда и международното летище в Аден, което е основен международен вход към районите на Йемен, контролирани от противниците на хусите. Летището неведнъж е ставало обект на нападения по време на конфликта в страната.
По думите на Сари атаките срещу саудитските летища са били „в отговор на саудитската агресия срещу нашата страна“, при която според него са били извършени „60 въздушни удара и ракетни атаки през последните 24 часа“.
Saudi airports become new front in escalating Yemen war https://t.co/QFADcx6afs— The Arab Weekly (@ArabWeekly) October 8, 2026
Ескалация на конфликта в Йемен
Гражданската война в Йемен се изостри през последните седмици, след като хутите, които контролират голяма част от северозападната част на страната, започнаха бърза офанзива и превзеха стратегически райони по крайбрежието на Червено море.
Сред тях беше пристанището Моха край пролива Баб ел-Мандеб — ключов пункт за международното корабоплаване и една от най-тесните точки на Червено море.
По-късно йеменските проправителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, заявиха, че са „осигурили“ контрола над пролива Баб ел-Мандеб в южната част на Червено море.
Те обявиха и „тотална война“ с цел да си върнат цялата територия, контролирана от хутите.
В изявление, публикувано късно в сряда, официалният говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че атаките на хутите срещу саудитските летища „няма да останат ненаказани“.
Houthi attacks on Saudi airports kill 3, injure 36 as Yemen fighting escalates https://t.co/nxwvP6CF1Z #SaudiArabia #Yemen #Houthis #MiddleEast #Geopolitics— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 8, 2026
По думите му саудитската коалиция е нанесла удари по над 80 военни обекта на хутите в провинциите Саада, Ходейда, Ал Джауф и Мариб.
Водената от Саудитска Арабия коалиция беше сформирана през 2015 г., след като няколко арабски държави обединиха сили в опит да попречат на хусите да поемат контрола над Йемен и да свалят международно признатото правителство.
През 2022 г. беше постигнато временно прекратяване на огъня след години на въздушни удари и сухопътни боеве, довели до смъртта на стотици хиляди хора и превърнали конфликта в една от най-тежките хуманитарни кризи в света.
ООН предупреждава за рязка ескалация
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди „продължаващите трансгранични атаки на хутите“ срещу Саудитска Арабия и заяви, че е „дълбоко обезпокоен от рязката ескалация на боевете“.
Според съобщенията стотици хора са били убити от двете страни след последното настъпление на хутите.
ООН съобщи в сряда, че над 200 000 души са били разселени в резултат на ескалацията.