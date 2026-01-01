"Гласувах за свободна и независима България", заяви Костадин Костадинов, който даде своя вот в 10 часа във Варна в секция 313. Тя се намира в Основно училище "Стоян Михайловски", където е учил синът му, отбеляза той.

„Гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за българския президент, а не за президент на Българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза на самата себе си, не в полза на други организации, не в полза на други държави, не в полза на други ангажименти", добави Костадинов.

Той отбелязва, че винаги на президентски избори избирателната активност е ниска. "Последният път, когато беше висока, беше през 2016 г. Има привикване към изборния процес", добави партийният лидер и кандидат за президент.