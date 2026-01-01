Един на всеки четирима души с депресия може да страда от т.нар. „циркадна депресия“ - състояние, при което нарушенията във вътрешния биологичен часовник на организма допринасят за развитието на психичното заболяване според мащабно проучване, публикувано в списание British Journal of Psychiatry, съобщи "Нейчър".

Научният труд дава доказателства за съществуването на циркадна депресия, но са необходими още данни, преди да се променят диагностичните и лечебните насоки, посочват авторите от Университета на Сидни в Австралия.

И предишни проучвания свързват депресията с нарушенията на вътрешния 24-часов биологичен часовник, който се контролира от мозъка и регулира цикъла на сън и бодърстване, хормоните и храносмилането. Смущенията в работата му могат да предизвикат усещане, подобно на часовата разлика след дълъг полет, наддаване на тегло, затруднена концентрация и проблеми със съня.

Целта на новото изследване е да установи дали циркадната депресия може да бъде определена като отделен подтип на депресията и кои са основните ѝ симптоми. То се провежда с участието на 11 380 души от европейски произход с тежка депресия. От тях почти една четвърт - 2604 души, отговарят на най-малко три от шестте предложени от изследователите критерия за циркадна депресия.

Сред показателите са прекомерната сънливост през деня, чувството на умора сутрин и склонност към будуване късно вечер. Включени са и свързани със сезоните критерии, които отчитат влиянието на промените в светлината и продължителността на деня върху настроението, както и забавеното заспиване и т.нар. социален джетлаг, при който биологичният часовник не съвпада със социалния график на човека.

Изследователите установяват още, че циркадната депресия е свързана с по-висок генетичен риск от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други разстройства на настроението, включително тревожност и голямо депресивно разстройство (клинична депресия). Според съавторката на изследването Емилиана Тонини това може да означава, че при хората с циркадна депресия симптомите се отключват по-лесно от нарушения в биологичния часовник или от промени в цикъла сън–бодърстване. Такива промени могат да настъпят, например, при преминаване към лятно часово време или след раждането на дете.

Резултатите показват и че циркадната депресия е свързана с повишен риск от възпалителни процеси и нарушения в метаболизма. Джейкъб Крауз, който също е съавтор на проучването, обяснява, че получените данни предполагат възможна връзка между метаболитните нарушения и промените в настроението, енергийните нива и съня.