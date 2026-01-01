Британският в. "Телеграф" ще съкрати част от персонала си в рамките на новите си планове за превръщането на вестника в "глобална, задвижена от изкуствения интелект" медийна и информационна компания, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Това става, след като изданието беше закупено от германския медиен гигант "Аксел Шпрингер" по-рано това лято за 575 милиона британски лири (680 милиона евро).

Според в. "Гардиън" ще бъдат съкратени до 100 работни места, като отделите за култура и спорт ще бъдат засегнати най-сериозно.

В имейл, изпратен в вчера сутринта, на служителите е било съобщено, че са взети "трудни решения за бъдещето на бизнеса".

"По време на процеса по продажбата в. "Телеграф" имаше ограничена възможност да инвестира, да се адаптира и да се развива с темпото, което изискваше пазарът", заяви Каролин Хълшоф Пул, главен изпълнителен директор на "Телеграф Мидия Груп", компанията собственик на вестника.

Нашата амбиция е да превърнем в. "Телеграф" от водещ британски вестник в глобална, задвижвана от изкуствен интелект компания за медии и информация от най-високо ниво - основана на надеждна журналистика, преки взаимоотношения с нашата аудитория и експертиза, която ни отличава.

"За да осъществим тази амбиция, трябва да променим начина, по който сме организирани, начина, по който се вземат решенията, както и това, къде насочваме ресурсите си и как постигаме ефективност. Нуждаем се от по-ясна отчетност, по-бързо вземане на решения и по-опростена, по-ефективна организация", добави тя.

През юни в. "Телеграф" премина в ръцете на нов собственик след три бурни години, през които се правеха опити да се осигури дългосрочното бъдеще на британското издание. По-рано медийната група "Аксел Шпрингер" заяви, че сключването на сделката ще ѝ позволи да ускори "цифровата трансформация" на вестника, да използва изкуствен интелект за растеж и да се разшири още повече на американския пазар.