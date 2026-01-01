Георги Кандев упражни правото си на глас с машина на изборите за президент и вицепрезидент.

"Гласувах за стабилна и сигурна България. Гласувах за бъдещето на нашите деца", каза той и призова българите да излязат и да гласуват. „Ваше глас има значение. Призовавам всички. Излезте и гласувайте“, каза още той.

Пред журналисти той коментира и ниската избирателна активност, като допусна, че тя може да се дължи на разочарованието от политическата класа.

"Смятам, че изборите трябва да минат честно и да бъде зачетен гласът на българите", каза още Кандев.

Кандев отправи послание и към служителите на Министерството на вътрешните работи, като ги призова да изпълняват задълженията си честно и достойно, както при предишните избори.

Той насърчи гражданите, които разполагат с информация за нарушения на изборния процес, да подават сигнали до компетентните институции. Сигнали могат да се подават на телефон 02/90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg. Линията работи денонощно в периода на изборите.

Той бе запитан кое е първото нещо, което новият президент трябва да направи, той посочи необходимостта да се обърне към гражданите, да ги чуе и да говори с техния глас.