Великобритания обяви оранжев код за опасно време вследствие на бурята "Боело", която връхлетя северните райони на Англия, Шотландия и Серверна Ирландия, като на места поривите на вятъра надхвърлиха 128 км/ч., съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британската метеорологична служба обяви оранжевия код за опасно време вчера в 21:00 ч. местно време.

Бурята "Боело" засега Великобранията след бурята "Остен", която в петък донесе силни ветрове в някои части от страната. Проливни дъждове се изляха на места в югозападната част на Англия, Северен Уелс и Шотландия.

Стотици домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество. От компанията "Нешънъл Грид" съобщиха, че до 19:00 ч. вчера електрозахранването е било възстановено за 131 225 обекта.

Оранжев код за силен вятър - втората степен на опасност според метеорологичната служба, е в сила за цяла Шотландия и Северна Англия, до град Карлайл, до 21:00 ч. днес.

Метеорологичната служба предупреждава, че бурята "Боело" създава опасност за живота заради летящи отломки и мощни вълни. Хората са посъветвани да останат на закрито, доколкото е възможно.

Агенцията по околна среда издаде 66 предупреждения за възможни наводнения в Англия. Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към 5:00 ч. са били в сила 30 предупреждения за наводнения=

"Бурята Боело ще се усети в цяла Великобритания този уикенд, като най-силните ветрове и най-големият потенциал за смущения ще бъдат на север. Хората трябва да се подготвят за възможни затруднения, особено при пътуванията и електрозахранването", заяви главният синоптик на метеорологичната служба Джейсън Кели.

Той посъветва хората да обезопасят разхвърляните вещи навън, да планират предварително пътуванията си и да следят последните прогнози и предупреждения.

Бурята "Боело" вече причини някои смущения. Няколко полета на летище Дъблин бяха отменени. Светлинно шоу в Ливърпул, както и някои събития в Лондон също няма да се състоят. Затворени бяха и различни туристически обекти.