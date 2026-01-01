Великобритания обяви оранжев код за опасно време вследствие на бурята "Боело", която връхлетя северните райони на Англия, Шотландия и Серверна Ирландия, като на места поривите на вятъра надхвърлиха 128 км/ч., съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.
Британската метеорологична служба обяви оранжевия код за опасно време вчера в 21:00 ч. местно време.
Бурята "Боело" засега Великобранията след бурята "Остен", която в петък донесе силни ветрове в някои части от страната. Проливни дъждове се изляха на места в югозападната част на Англия, Северен Уелс и Шотландия.
‘Danger to life’ warnings and flood alerts cover UK as Storm Boelo leaves homes without power https://t.co/4CaXKDcgVr— The Sun (@TheSun) October 25, 2026
Стотици домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество. От компанията "Нешънъл Грид" съобщиха, че до 19:00 ч. вчера електрозахранването е било възстановено за 131 225 обекта.
Оранжев код за силен вятър - втората степен на опасност според метеорологичната служба, е в сила за цяла Шотландия и Северна Англия, до град Карлайл, до 21:00 ч. днес.
Метеорологичната служба предупреждава, че бурята "Боело" създава опасност за живота заради летящи отломки и мощни вълни. Хората са посъветвани да останат на закрито, доколкото е възможно.
Агенцията по околна среда издаде 66 предупреждения за възможни наводнения в Англия. Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към 5:00 ч. са били в сила 30 предупреждения за наводнения=
Storm Boelo has brought severe wind and rain to the south, southwest and north of Ireland while a Status Orange wind alert remains in place for Donegal until 9am https://t.co/nMxit4Lq3I— RTÉ News (@rtenews) October 25, 2026
"Бурята Боело ще се усети в цяла Великобритания този уикенд, като най-силните ветрове и най-големият потенциал за смущения ще бъдат на север. Хората трябва да се подготвят за възможни затруднения, особено при пътуванията и електрозахранването", заяви главният синоптик на метеорологичната служба Джейсън Кели.
"It's not the end of the weather" Storm Boelo peaked on Sunday morning with winds reaching 82mph on one of the islands in the Inner Hebrides of Scotland, but Sky's Katie Barnfield says this isn't the end of the extreme weather https://t.co/ORgoE86siM— Sky News (@SkyNews) October 25, 2026
Той посъветва хората да обезопасят разхвърляните вещи навън, да планират предварително пътуванията си и да следят последните прогнози и предупреждения.
Бурята "Боело" вече причини някои смущения. Няколко полета на летище Дъблин бяха отменени. Светлинно шоу в Ливърпул, както и някои събития в Лондон също няма да се състоят. Затворени бяха и различни туристически обекти.