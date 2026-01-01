„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма никакви колебания за геополитическата си ориентация“ – това заяви депутатът Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ в София.

Той подчерта, че очаква следващият държавен глава да отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната, да не допуска изолацията ѝ сред европейските партньори и да бъде независим от изпълнителната власт.

„Гласувах за президент, който ще постави закона над всички“, заяви още Мирчев. Според него не бива да се допуска хора с връзки да получават привилегировано отношение пред закона.

Мирчев призова гражданите да участват в гласуването, като посочи, че изборът е важен за бъдещата посока на България.

В изявлението си той отправи и критики към начина, по който се разходват публични средства. Като пример посочи сделка за изграждането на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ на стойност 108 милиона евро. „Това е близо 40 милиона евро на километър“, заяви Мирчев.

Той постави под съмнение обосноваността на посочената цена и изрази съмнения относно реалната промяна в компаниите, които получават подобни договори. „Смениха си хората отпред, фирмите отзад са същите“, коментира Мирчев.

Според него България се нуждае от президент, който да бъде реален коректив на управляващите и да отстоява върховенството на закона.