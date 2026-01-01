Изборният ден в Софийска област започна в спокойна обстановка, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От там посочват, че са предприети всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Всички секции са под полицейска охрана. На територията на областта са разкрити 403 секционни избирателни комисии и три мобилни. Около 450 полицейски служители са ангажирани с охраната на изборните помещения и обезпечаването на обществения ред.

И в днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София ще работят от 8.30 до 19.00 часа и ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

В изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Гражданите могат за подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са относими към дейността на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството 02/90 112 98 и на имейл izbori@mvr.bg, а за територията на Софийска област и в ОДМВР-София на тел. 02/982-50-93 и имейл odmvr-sofia@mvr.bg.