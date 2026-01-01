Милано премина успешно през изпита за сигурност в събота, след като властите взеха драстични мерки срещу евентуално повторение на тежките безредици и масови грабежи от миналия уикенд. Въпреки обявените в социалните мрежи нови мобилизации от страна на тайни чат групи, денят премина при масирано полицейско присъствие, а десетки хиляди граждани се включиха в шествия срещу скъпотията, войната и политиката на правителството, пише Vesti.bg .

Арестът на Юсеф Сихер: Кой стои зад „Движение 17 октомври“?

Най-сериозният пробив в разследването дойде още в рамките на деня. На базата на събраните цифрови следи и разследване на ДИГОС, прокуратурата в Милано издаде заповед за арест на Юсеф Сихер - 30-годишен италиански гражданин от второ поколение с марокански произход.

Според органите на реда Юсеф Сихер е сочен за основния идеолог и създател на интригуващата мрежа „Движение 17 октомври“, която организира хаосът в центъра на града миналата седмица. Младият мъж има впечатляваща академична биография – той е изследовател към престижния Института за изследвания на международната политика (ISPI) с експертиза в ислямските политически движения, като в миналото е сътрудничил на редица известни италиански медии.

Той е задържан по обвинения в истигация към престъпление с терористична агресия и по новия декрет за сигурност, криминализиращ организираното насилие по време на публични прояви. Министърът на отбраната Гуидо Крозетро и вътрешният министър Матео Пиантедози изразиха публично поздравления към полицията за бързата разкриваемост.

Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани

10 000 протестиращи и сблъсъци край „Порта Венеция“

В късния следобед по улиците на Милано се формираха две основни спонтанни шествия – едното антифашистко, а другото пропалестинско. Двете групи се придвижиха през града, преди да се слят в едно голямо общо шествие в района на Porta Venezia (Порта Венеция).

Напрежение с полицията: В района на ул. „Боргето“ се стигна до кратки сблъсъци и използване на палки от страна на специализираните части, след като органите на реда блокираха пътя към централния площад „Дуомо“.

Финал пред Политехниката: Въпреки блокадата, протестиращите промениха маршрута си и се насочиха към квартал „Чита Студи“. Около 10 000 души се събраха мирно пред сградата на Политехниката (Piazza Leonardo da Vinci), където скандираха антиправителствени лозунги, изпяха „Bella Ciao“ и събориха предизборен плакат на партия „Лега“ (Lega).

Подкрепа от политици: На място бяха забелязани видни местни политици, включително регионалният лидер на Демократическата партия Пиерфранческо Маджорино, който определи исканията на студентите за жилища и право на образование като „абсолютно основателни“.

БГНЕС

Град под обсада: 1400 полицаи и затворени магазини

За да гарантират реда, властите разположиха над 1400 служители на реда, включително елитни части на парашутистите от дивизия „Фолгоре“. Метростанциите, жп гарите и ключовите площади (включително „Дуомо“ и „Кадорна“) бяха подложени на непрекъснати проверки и превантивни задържания.

Търговците в Милано показаха смесени реакции:

Луксозни обекти, молове като Rinascente и големи магазини (включително Apple Store) затвориха врати още в ранния следобед или защитиха витрините си с дървени панели заради страха от повторение на миналите грабежи.

Други търговци обаче решиха да останат отворени, за да защитят нормалния ритъм на живот в града. От търговската камара Confcommercio излязоха с официална позиция, подчертавайки, че в Милано е надделяла „благоразумията и куража“.

Вълната от недоволство обхвана цяла Италия: Сблъсъци в Торино, Болоня и Рим

Макар Милано да беше в центъра на вниманието, масови демонстрации срещу инфлацията, скъпотията и военните разходи се проведоха и в редица други италиански градове, където напрежението прерасна в открити сблъсъци с полицията.

Торино: В пиемонтската столица бяха регистрирани най-сериозните безредици – полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, които хвърляха пиротехника и камъни на моста „Моска“.

Болоня: Полицията проведе няколко атаки с палки срещу демонстранти, опитали се да щурмуват блокирани улици. В сблъсъците имаше ранени, включително един протестиращ и служител на реда, транспортирани в болница.

Рим: Столицата бе подложила историческия си център на пълна блокада. Протестиращите пробиха до района на Колизеума и Арката на Константин, което доведе до намесата на частите за борба с масовите безредици и превантивното задържане на десетки младежи.

По данни на италианското Министерство на вътрешните работи, в цялата страна са били идентифицирани близо 5000 души, 371 са отведени за разпит (от които 110 са непълнолетни), а общо 9 души са официално арестувани. Премиерът Джорджа Мелони благодари на органите на реда за „гарантираната сигурност въпреки опитите на радикални групи да предизвикат насилие“.