"Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя, когато си свършим работата". Това заяви в отговор на въпрос дали е упражнил правото си на глас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Кюстендил, където се провежда Академия "Новите умове".

ГЕРБ не бойкотира, всеки, който желае, днес ще отиде да гласува, заяви Борисов.

Нито един кмет не е натискан да гласува за определен кандидат на президентските избори, посочи Борисов. "Непоискана подкрепа за никой не даваме, защото или ще ни завлекат в неуспеха си или ще ни припишат загубата си - и в двата случая е еднакво лошо", каза още той.

По време на среща на партийната академия „Новите умове“ Борисов представи и структура, която определи като „кабинет в сянка“ на ГЕРБ. Той обясни, че в нея участват общо 96 души, сред които младежи от различни области на страната, разпределени по ресорите на действащите министерства и техните ментори от по-опитните кадри на партията.

Борисов: Непоискана подкрепа не давам

В отговор на журналистически въпрос дали взима заплата като народен представител, след като има над три отсъствия от Народното събрание, Борисов отговори: "Взимам, разбира се, защото имам най-голямата опозиционна партия и тя се дължи на мен. Аз работя събота и неделя".

Той отново отправи критики към управляващите. "С всеки изминал ден правителството показва, че не може да се справи и то с основните неща - цени, сигурност, горива и всичко останало. Ние им говорим чисто политически, те казват, че сме арогантни".

Ако някой не спи спокойно нощес, ще излезе и ще каже, че е сънувал Борисов и той ми е виновен. За всичко аз ли съм им виновен на тези хора, че са некадърни аматьори", каза Борисов.

Той коментира и инцидента със Соня Колтуклиева. "Г-жа Доцова вместо да слезе... паднала жена - лоша, хубава, няма значение... Аз съм спирал с колите, оказвали сме медицинска помощ, ние сме возили хора до болниците. Доцова не слезе от колата да помогне на паднал човек. Правят обратни завои, бягат, кой нормален човек това ще го подкрепи. Това момче от НСО не го знам кое е, може и то да има семейство, не го защитавам, но да го извлечеш с белезници за демонстрация, това се правеше в комунистическия режим".

Борисов припомни случая с Вешди Рашидов, който беше отстранен от ГЕРБ, след като на изключен микрофон беше казал нещо неприемливо. "Главчев си позволи като председател на парламента да изключи микрофона на шефа на опозицията Корнелия Никова и ние го отстранихме".

Той бе категоричен, че ГЕРБ не е в "сглобка" с ПП и ДБ. Заедно действаха, когато Радев беше с юмрука, но сега и ПП, и ДБ видяха за какво става въпрос