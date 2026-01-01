Поради силния вятър на територията на Национален парк „Пирин“ съществува опасност от падане на дървета и пречупване на клони, предупредиха от парковата дирекция на официалната си фейсбук страница.

Оттам призовават всички туристи и посетители да бъдат изключително внимателни и да избягват горските участъци.

Петък 13-и носи изненадващо време: Червен, оранжев и жълт код за силен вятър и температури до 25° (КАРТА)

За днешния ден е обявен червен код за силен вятър за областите Враца и Мездра, както и оранжев предупредителен код за осем области в страната. За 17 области кодът е жълт. За област Благоевград кодът е зелен.

От Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че в планините има силен вятър на пориви, а условията не са подходящи за туризъм.