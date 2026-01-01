„Държава, която избягва да изпълни няколко десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, има най-малко основания да коментира човешките права. Това са провокации, които чуваме непрекъснато. Това е всичко друго, но не и добросъседски отношения“, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски относно заявката на българския премиер Румен Радев, че ще обсъди с генералния секретар на Съвета на Европа отношението към българите в Северна Македония.

„Няма съдебно решение срещу нашата държава, което да установява, че ние като правителство нарушаваме или по някакъв начин накърняваме човешките права на гражданите. Затова трябва да подхождаме много внимателно и да не се поддаваме. Точно това искат те: да отговорим със същия речник, да се създадат търкания и с това те да злоупотребяват на международната сцена, виждайки, че губят позиции там. Трябва да им отговорим с разум, с аргументи, с ясна стратегия и така работи нашето правителство“, заяви Мицкоски.

Припомняме, че на 12 ноември Радев съобщи, че на срещата с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе ще постави въпроса за българите в Северна Македония.

„Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме с него всеки път, а именно, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна. Напротив, проблемите се задълбочават“, каза премиерът.