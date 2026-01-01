Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че страната е сред европейските лидери по ръст на брутния вътрешен продукт, след като икономиката е нараснала с 4,3% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година.

Заедно с отчетения ръст от 3,1% през първото тримесечие това води до приблизително 3,7% увеличение на БВП през първата половина на годината, посочи Мицкоски по време на посещение в община Карпош. Според него резултатът е сред най-силните в Европа.

„Отново призовавам онези в социалните мрежи да започнат да ми се подиграват, но аз ще продължа да отстоявам позицията си, че това е едно от четирите най-големи увеличения на БВП както през първата половина на годината, така и през второто тримесечие, при положение че през същото тримесечие на 2025 г. имахме ръст от 3,5 процента. Словения има ръст от 3,8 процента през второто тримесечие на тази година, но 0,7 процента през второто тримесечие на 2025 г. Пред нас все още са Малта и Дания. Отново призовавам ботовете на опозицията с техните политически блата да започнат да записват „рийлс“ и да ми се подиграват, но това са фактите и, за съжаление, фактите не могат да бъдат отречени“, заяви Мицкоски.

По данни на Държавната статистическа служба най-съществен ръст през второто тримесечие е отчетен в строителството – 21,9%. Крайното потребление се е увеличило номинално със 7%, а брутните инвестиции – с 14,5%.

Мицкоски заяви, че икономическият растеж е резултат от политиките на правителството. Той посочи, че БВП е нараснал с 3% през 2024 г. и с 3,5% през 2025 г., като подчерта, че настоящият ръст се реализира на фона на по-слабия икономически растеж в Европейския съюз и еврозоната.

Премиерът определи данните като „лоша новина“ за опозицията и заяви, че правителството ще продължи да работи за решаването на наследените проблеми, без да създава нови.