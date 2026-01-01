В ОД на МВР в Габрово се проведе работна среща във връзка с проблемите, поставени в подписка от жители на кв. „Бичкиня“, в рамките на която бе взето решение да бъде създадена междуинституционална работна група с участието на всички ангажирани институции, както и на представители на гражданите.

Целта е проблемите да бъдат идентифицирани и решавани още в начален етап чрез системна и координирана работа, като при възникване на конкретен случай всички компетентни институции бъдат ангажирани едновременно и всяка предприема необходимите действия в рамките на своите правомощия, съобщиха от полицията.

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В срещата участваха заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, директорът на ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов, кметът на Община Габрово Таня Христова, областният управител Кристина Сидорова, заместник областният управител Андрей Николов, административният ръководител на Окръжна прокуратура-Габрово Тихомир Петков, директорът на Регионалното управление на образованието-Габрово д-р Георги Маринов, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, ОУ „Христо Ботев“, служители на ОД на МВР и инициаторите на подписката.

Заместник-министър Венцислав Катинов подчерта ангажираността на Министерството на вътрешните работи към поставените от гражданите въпроси и необходимостта институциите да действат съвместно за гарантиране на обществения ред и спокойствието на хората. Той заяви подкрепа за създаването на междуинституционалната работна група и пое ангажимент за осигуряване на допълнителни щатни бройки за ОД на МВР.

ОД на МВР-Габрово

Той заяви, че срещите ще се провеждат в Областна администрация-Габрово два пъти седмично - в понеделник и петък. На тях ще бъдат обсъждани възникналите проблеми, ще се набелязват конкретни задачи и ще се проследява тяхното изпълнение.

По време на срещата директорът на ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов запозна присъстващите с фактическата обстановка, предприетите действия и мерки към момента. Подчерта, че усилията на полицията са насочени към осигуряване на спокойствието на жителите, подобряване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите. Въпреки това заяви необходимост от допълнителни координирани действия между институциите.

Заместник-министър Венцислав Катинов и директорът на ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов набелязаха краткосрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до реални и трайни резултати. В квартал „Бичкиня“ ще бъде засилено полицейското присъствие, включително чрез пеши патрул.

Към момента засилено полицейско присъствие е осигурено и на територията на целия град, като в подкрепа на служителите на ОД на МВР са привлечени и допълнителни сили на Дирекция „Жандармерия“.

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Кметът на Община Габрово Таня Христова акцентира върху необходимостта от комплексни мерки и постоянна координация между институциите. Създаването на механизма ще позволи при възникване на конкретен проблем своевременно да бъдат ангажирани всички компетентни структури и да се предприемат съгласувани действия.

Особен акцент по време на срещата бе поставен върху превантивната работа с малолетни и непълнолетни. Обсъдени бяха мерки за обхващането и задържането на децата в образователната система, както и за по-активна и координирана работа между полицията, образователните и социалните институции.

Предвижда се и работа с родителите на децата. Усилията ще бъдат насочени към ранно идентифициране на проблемите, превенция на противообществените прояви и своевременно предприемане на мерки в рамките на компетентността на всяка институция.

Заместник-председателят на Общински съвет Николай Григоров съобщи, че се подготвят промени в Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.