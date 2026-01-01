Остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР – Габрово Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков е възникнал в сградата на дирекцията, съобщава NOVA по информация на свои източници.

По информация на NOVA спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

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Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Към момента не са известни конкретните причини за конфликта, както и дали ще последват дисциплинарни или други действия спрямо участниците.

Заради сериозността на твърденията и обществения интерес NOVA изпрати официално запитване до Министерството на вътрешните работи.

От пресцентъра на ОДМВР – Габрово потвърдиха, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Оттам обаче не дадоха повече подробности. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.