Във връзка със създалото се обществено напрежение след сбиването на Централния пазар в Габрово на 19 юни, директорът на ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов изрази категоричната позиция, че проявите на саморазправа, агресия и нарушаване на обществения ред са недопустими.

Сбиване на централния пазар в Габрово, има пострадали

По думите му е недопустимо възникнали междуличностни конфликти да бъдат използвани за насаждане на напрежение, противопоставяне или омраза между отделни групи в обществото, включително на етническа основа.

ОД на МВР-Габрово

От Областната дирекция на МВР съобщават, че под ръководството на Районна прокуратура продължават оперативно-издирвателните действия по случая. Извършват се мероприятия за установяване на свидетели и разпити на очевидци с цел изясняване на цялостната фактическа обстановка около инцидента.

От полицията подчертават, че основен приоритет остава пълното и обективно изясняване на фактите и обстоятелствата по всеки случай на противоправни деяния, установяването на извършителите и предприемането на всички предвидени в закона мерки спрямо тях.

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ОД на МВР заявява, че ще продължи да изпълнява своите правомощия безпристрастно и в съответствие със закона, с цел гарантиране на обществения ред и сигурността на всички граждани.

Припомняме, че прокуратурата разследва сбиването с пострадали на централния пазар в Габрово. На 19 юни е извършен оглед на местопроизшествието.

Около 20:00 часа е възникнал конфликт в района на пазара между четирима пълнолетни мъже, който е прераснал в сбиване. Подаден е сигнал и е уведомени органите на реда. На пострадалите е оказана лекарска помощ, като един от тях е на лечение в болница.

Провеждат се разпити за изясняване причините за конфликта и се изисква медицинската документация от прегледите на пострадалите лица. Предстои назначаване на съдебномедицински експертизи.

През последните месеци това е пореден случай, който създава напрежение в областния град.