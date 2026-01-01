Директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград Илиян Тупаров е отстранен от поста след предизвикалия масово възмущение арест на жена в Струмяни при посещението на премиера Румен Радев.

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържаха жена по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

“Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, написа вътрешният министър във Facebook.

Тупаров беше временно преназначен на длъжността със заповед на министър Емил Дечев.

Случаят с Гергана Петрова се разигра по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Местната гражданска активистка и журналистка беше принудително отведена в районното управление, след като според МВР служители на НСО са потърсили съдействие от полицията.

По официалната версия на МВР Петрова се е опитала да влезе в обособената за журналисти зона, но не е представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била отведена в районното за установяване на самоличността, след което ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред и акт по Закона за българските лични документи. След това е освободена.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, след като видео от задържането беше разпространено в социалните мрежи. На кадрите се вижда как трима полицаи отвеждат Петрова към служебен автомобил, докато тя заявява, че не е нарушила закона, а граждани наоколо питат защо я задържат.

Петрова е сред активните хора в района след природното бедствие и регулярно публикува информация за пораженията и разчистването в Струмяни.

Политически реакции след задържането на жена в Струмяни

Задържането предизвика и остри политически реакции. От ГЕРБ поискаха от МВР обяснение за действията на полицаите, а от „Да, България“ внесоха парламентарно питане за причините за задържането, употребата на сила и поставянето на белезници. Случаят беше коментиран остро и от Николай Денков и Корнелия Нинова.

След инцидента премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО, която да установи всички обстоятелства около случая и дали е имало превишаване на правомощия. От Министерския съвет уточниха, че задържането не е станало в присъствието на премиера.