Задържаха жена при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. По първоначална информация това е местната гражданска активистка Гергана Петрова.

От Министерството на вътрешните работи разясниха, че униформени са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

Междувременно премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Поводът е информацията за задържането на жената след посещението му в Струмяни. При проверката ще бъдат изяснени всички обстоятелства около случая, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.

От правителствената пресслужба уточниха, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.

Видеото с нейното задържане бе разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение. "Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.

БГНЕС

"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.