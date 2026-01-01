Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения, вследствие на обилните валежи, съобщиха от правителствената пресслужба.

В 10:00 часа Радев ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще бъде докладвано на премиера за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.

Ситуацията в Струмяни е под контрол, продължава разчистването след наводненията

Вчера министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземни водоизточници в община Струмяни заради валежите и наводненията. От Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че се оказва подкрепа на хората, засегнати от наводненията. На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК – Благоевград, предоставени са бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологична помощ на жители и хора, ангажирани с действията на място.

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в община Струмяни. По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента са се завърнали по домовете си.