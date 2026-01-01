Жител на Дания е открил в градината на дома си сребърно съкровище от епохата на викингите, съобщи телерадиокомпанията Danmarks Radio (DR).



Според информацията съкровището съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18,5 килограма, сред които слитъци, бижута, монети и малък чук на бога на гръмотевиците и мълниите от скандинавската митология - Тор.

Предполага се, че то е било заровено в глинен съд някъде през десети век, отбелязва „Херитидж дейли".

Откриха най-голямото съкровище от епохата на викингите в Норвегия

Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. Един от най-интригуващите предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширните мрежи, свързващи Дания от епохата на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят.

Торбен Сарау, археолог и ръководител на отдел „Културно наследство“ в музея „Нордюске“, определя откритието като рядка възможност да се разбере как викингите са натрупвали и управлявали богатството си.

Кана, пълна с персийски златни монети на 2400 години, откриха археолози в Турция

Съгласно датското законодателство съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Човекът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие.

Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6,5 килограма, открито през 2011 г.