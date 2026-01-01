В навечерието на 6 септември екипи на Общинското предприятие „Чистота“ измиха паметника на Съединениет и почистиха основно площадното пространство около него.

Община Пловдив

На 6 септември от 20:30 часа на площад „Съединение“ ще се състои тържествената заря-проверка по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив.

Община Пловдив

Заместник-кметът по „Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов припомни, че почистването на паметника преди 6 септември е дългогодишна традиция, съобщиха от Общината.

Близо 400 знамена превземат Пловдив преди 6 септември (СНИМКИ)

„В навечерието на Деня на Съединението и празника на града отново спазваме традицията да измием паметника. Използвани са 5 литра шампоан с аромат на зелена ябълка и 2 тона вода.

Община Пловдив

Цялостно е почистено и площадното пространство, както и входно-изходните артерии на града и основните улици, по които ще премине международният мемориален маратон „Съединение“, посочи Стоянов.

Община Пловдив

Той благодари на всички общински предприятия, които участват в подготовката на града за честванията на 6 септември. Деца и възрастни от читалището в град Съединение изчакаха приключването на традиционното почистване, за да поставят първите цветя пред паметника в памет на героите на Съединението.