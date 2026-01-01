Министерството на туризма организира фотоконкурс „Мигове от България“ за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната ни, съобщиха от ведомството.

Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти.

Целта на конкурса е да покаже красотата, многообразието и духа на България както чрез популярни туристически обекти и дестинации, така и чрез по-малко познати кътчета.

Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в следните категории: „Хора и традиции“ – обичаи, фолклор, занаяти и автентични преживявания; „Места и наследство“ – културно-исторически обекти, архитектура, градове, села и знакови туристически места; „Природа и вдъхновение“ – планини, море, езера, реки, природни забележителности и пейзажи.

Част от снимките ще бъдат използвани в социалните мрежи и комуникационните канали на Министерството на туризма. При публикуване авторите им ще бъдат посочвани и отбелязвани, когато това е възможно.

Фотографиите могат да бъдат изпращани до 30 септември 2026 г. Те ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на журналистическата общност в ресор „Туризъм“, както и на Министерството на туризма, сред които професионален фотограф и видеооператор, се посочва в прессъобщението на ведомството.

Справка в интерент страницата на ресорното министерство сочи, че сред целите на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2026 г. са: утвърждаване разпознаваемостта на бранд България като развита европейска туристическа дестинация, налагане положителен имидж на страната ни чрез пълния микс от маркетингови активности, оптимален микс от маркетингови инструменти, засилване на дигитализацията и постигане на максимална ефективност и ефикасност на всички рекламни активности.