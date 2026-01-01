Ограничен е пожарът във фотоволтаичния парк край ТЕЦ „Бобов дол", но не е локализиран, съобщиха от полицията.

Гасенето на огъня, обхванал сухи треви под фотоволтаичните панели, на площ от около 300-400 кв. м все още продължава.

БТА

Соларният парк, чиято площ е върху над 1000 дка, е собственост на ТЕЦ „Бобов дол" и е разположен в землището на с. Палатово, община Бобов дол. Няма опасност за населението.

БТА

"Не мога да кажа колко е засегнатата площ, тепърва предстои да се уточнява. Като цяло пожарът е овладян, но има малки огнища. Те са локализирани и се следи да не се разрастват", каза изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол" Чавдар Стойнев.

БТА

Той допълни, че е разбрал за пожара днес около 13:30 часа и е подал сигнал на спешния телефон. „Реагирах и с техника", каза Стойнев. Не може да се каже на този етап какви са щетите, както и каква е причината за възникването му.