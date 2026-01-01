Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата Търговия.

Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и за производство на надгробни паметници. В потушаването на огъня участват три противопожарни автомобила от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Свищов и две водоноски от Община Свищов.

На място пристигнаха кметът на Свищов Генчо Генчев, началникът на пожарната служба инж. Светлин Михайлов, представители и служители на фирмите, чиито помещения горят.

Унищожени са два товарни автомобила на фирмата за дограма.

Инж. Михайлов каза, че причините за огъня се изясняват, а с разследването ще се заемат органите на полицията.