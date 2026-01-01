С Указ на президента на България полковник Людмил Вълков е назначен за началник на Щаба на Военновъздушните сили.

От днес, 1 септември, той официално пое новата си длъжност.

Полковник Вълков е магистър-инженер и офицер с дългогодишен професионален и команден опит. Преминал е през всички длъжности – от „старши техник“ до „заместник-командир по авиационната техника и въоръжение“ на 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. От ноември 2024 г. заема длъжността „заместник-началник на щаба по ресурсите на Военновъздушните сили“.

В професионалния си път той има съществен принос към подготовката на 3-та авиационна база за придобиването на многоцелевите изтребители F-16, изграждането на новата организационно-щатна структура на базата и подготовката на инженерно-техническия състав за своевременната и ефективна интеграция на новата авиационна техника.

През последните две години, вече в командването на Военновъздушните сили, полковник Людмил Вълков разширява своя управленски и професионален опит, който днес ще приложи в една от ключовите длъжности в структурата на ВВС.

За него професионалното призвание е източник на силна мотивация – мотивация, която идва отвътре и се доказва с действия при всяко професионално предизвикателство.

В основата на неговото разбиране за успеха е екипът – сплотен, последователен и способен с упоритост и постоянство да превръща целите в резултати.

Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев му пожела днес от името на Командването на ВВС здраве, увереност и успех на новата професионална позиция и още: „Пожелавам Ви винаги да гледате напред с хоризонт, по-широк от предизвикателствата, да бъдем силен екип, с който да превръщаме трудните задачи във възможности! Нека опитът, който носите със себе си, и професионализмът, който притежавате, да бъдат Вашият двигател по пътя напред!“