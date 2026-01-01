Екипът на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ и студенти от Студентския екологичен клуб BARBATUS към Тракийския университет направиха обход на териториите, засегнати от големите пожари край селата Медвен и Градец в област Сливен и село Динево в област Хасково.

Проверката е била извършена, за да се установи дали сред опожарените територии има бедстващи, ранени или загинали диви животни, както и да се оцени как огънят е повлиял върху биоразнообразието.

Изгорели насекоми и унищожена част от хранителната верига

При обхода край Динево са открити голям брой изгорели насекоми. Те са важна част от хранителната верига и загубата им може да се отрази на останалите видове в района.

Други опожарени или ранени животни не са открити. Това обаче не означава непременно, че няма загинали животни. От „Зелени Балкани“ обясняват, че по-малките видове могат да изгорят напълно или да останат в своите укрития и подземни дупки, където след пожара трудно могат да бъдат установени.

Пожарът край Динево е засегнал близо 14 000 декара. Между Медвен и Градец са опожарени около 2000 декара, включително ниска растителност, пасища, ливади и горски територии.

Само преди година там са били пуснати спасени животни

Районът между Медвен и Градец е особено важен за природозащитниците. Преди година там са били освободени животни, спасени след пожари.

Сред тях са 14 сухоземни костенурки, 11 таралежа, един осояд и две черношипи ветрушки.

Сега специалистите отново проверяват района, за да установят последствията от новите пожари и дали има животни, които се нуждаят от помощ.

Пожарите унищожават местообитания

Освен директната опасност за животните, пожарите водят и до унищожаване на техните местообитания. Изгарят растителността и местата за укритие и хранене, което може да има последствия за дивата природа и след потушаването на огъня.

По данни на Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS), цитирани от „Зелени Балкани“, между 2010 и 2025 г. в България годишно са изгаряли средно около 12 000 хектара гори, или приблизително 120 000 декара.

През 2024 г. опожарените площи са били близо 450 000 декара, а през 2025 г. – около 330 000 декара, посочват от организацията.

Природозащитниците призовават хората да бъдат особено внимателни през пожароопасния сезон. Дори малък огън, оставен без надзор, може да се превърне в пожар с тежки последствия за природата и дивите животни.

13-годишно момче е установено като причина за пожара край Динево

Междувременно днес стана ясно, че 13-годишно момче е установено като причинител на пожара, който на 23 август обхвана около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.

Случаят е пореден пример за това колко бързо огънят може да обхване големи територии и да нанесе сериозни щети на природата.

Последиците за животните често остават невидими. Докато при по-големите видове спасителите могат да открият ранени или загинали екземпляри, при насекомите, дребните бозайници и животните, които се укриват под земята, реалният мащаб на загубите трудно може да бъде установен веднага след пожара.