Кола бомба до полицейския участък в североизточна Колумбия уби един цивилен и рани единадесет други, включително двама полицаи, в късните часове на понеделник, съобщиха местните власти.

На един от полицаите се е наложила ампутация на част от крака, каза полковник Джими Белалкасар, командир на местната полиция.

Атаката, която се случи около полунощ, е повредила част от полицейския участък, съобщиха журналисти на AФП от град Лос Патиос близо до границата с Венецуела.

Колата, използвана при нападението, е била открадната и пребоядисана, за да прилича на такси, каза Белалкасар пред Caracol Radio. Взривното устройство е съдържало около 80 килограма експлозиви и е било взривено дистанционно, съобщи полицията.

Експлозията идва на фона на най-тежката вълна на насилие в Колумбия от десетилетие, подхранвана от конфликта между партизани и други групировки, борещи се за контрол над търговията с наркотици.

#Nacionales | Un atentado con carro bomba se registró hacia las 11:15 de la noche de este lunes 31 de agosto frente a la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la explosión dejó una persona… pic.twitter.com/Kyq36U6k8k — DiariOriente (@diarioriente) September 1, 2026

Десният президент Абелардо де ла Есприела, който встъпи в длъжност на 7 август, наложи твърда линия срещу въоръжените групировки.

По-рано в понеделник армията извърши най-смъртоносната си атака от години, убивайки 20 партизани в района на Амазония в Колумбия.