Турски военен кораб започна издирването на 20 души, които са в неизвестност след потъването на ферибот край Северен Кипър. При инцидента загинаха осем души.

Високоскоростният катамаран „Filo Jet“ отплава на 30 август от Кирения към Ташуджу в Южна Турция с 259 пътници и осем членове на екипажа. Фериботът започнал да се пълни с вода, преобърнал се на около четири морски мили от брега и потънал на дълбочина 514 метра. 239 души са били спасени.

Турският военноморски кораб TCG „Işın“ пристигна на 1 септември и започна операция по издирването и огледа на ферибота. Корабът разполага със сонар и подводен апарат, който може да работи на дълбочина до 3000 метра. Властите ще проверят и дали пътници са останали блокирани във вътрешността на кораба.

Оцелели твърдят, че са чули шумове от долната част на ферибота, преди водата да нахлуе в пътническата зона. Според някои свидетели екипажът е бил предупреден за теча, но плаването е продължило. Пътници заявиха също, че не са могли да намерят спасителни жилетки, а някои врати са били затворени, което е принудило хора да разбиват прозорци.

Разследват се и твърдения, че капитанът и други членове на екипажа са напуснали кораба, преди евакуацията на всички пътници. Капитанът, седем членове на екипажа и служител на компанията бяха задържани за три дни по подозрение за причиняване на смърт поради небрежност.

Повдигнати са въпроси и за техническото състояние на ферибота. Корабният инженер Ердал Кълъч заяви, че при инспекция през 2016 г. е установил „много сериозни структурни повреди“ в носовата част. Собствениците според него не са приели предложените ремонти.

Фериботът е имал и предишни нарушения, установени при проверки през 2018 г., но властите посочват, че по-късно е бил ремонтиран и при проверка на 2 юни е признат за годен за международни плавания.

Турската камара на корабните инженери призова за независимо разследване на стабилността на кораба, корпуса, водонепроницаемите отделения, натоварването, поддръжката и инспекциите.

Правителството спря дейността на компанията „Filo Denizcilik“ и отстрани пристанищните служители, разрешили отплаването. Северен Кипър обяви тридневен траур.