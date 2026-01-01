Най-малко седем души са загинали, след като ферибот с близо 270 пътници и екипаж се преобърна край бреговете на Северен Кипър днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на турските медии.

Общо 237 души са спасени, заяви премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Унал Юстел пред турската държавна телевизия ТРТ, цитиран от АП. По негови думи се издирват още 24 лица.

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Според Юстел фериботът е бил изправен пред неблагоприятни метеорологични условия и е започнал да се пълни с вода само 15 минути след отплаването си, като малко след това е бил подаден сигнал за помощ.

По-рано пред ТРТ турският посланик в Никозия Али Мурат Башчери заяви, че има жертви, но не уточни колко.

Според Башчери много от 259-те пътници и осем души екипаж са били спасени, а някои са били откарани в болница.

Фериботът, тип катамаран, е пътувал от пристанището Кирения, известно още като Гирне, в отцепилия се север на етнически разделения Кипър, до турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин, информира агенцията.

Видеозаписи от мястото на инцидента показват хора със спасителни жилетки, плаващи във водите около преобърнатия кораб, отбелязва АП.

По информация на турската медия „Хаберлер“ корабът се е преобърнал, след като започнал да се пълни с вода на разстояние 2-2,5 км от брега край Гирне (Кирения) в СКТР. Капитанът на кораба бързо променил курса към пристанището, но не успял да стигне до него. Според информация в турските медии корабът е собственост на турската морска компания „Фило Денизчилик“.

Издирвателно-спасителните дейности продължават, всички болници и линейки в района са приведени в готовност, а инцидентът се разследва.