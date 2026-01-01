Общо 14 души са задържани във връзка с инцидента с ферибот тип катамаран „Фило Джет“ (Filo Jet), който е пътувал от пристанището Кирения, известно още като Гирне, в отцепилата се северна част на етнически разделения Кипър, до турското пристанище Ташуджу в окръг Мерсин, съобщава телевизия „ТРТ Хабер“.

Сред арестуваните са капитанът на плавателния съд, членове на екипажа и служители на компанията оператор, информира телевизията и добавя, че срещу тях се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост.

Пред съда в Кирения заподозрените са заявили, че инцидентът е настъпил, след като силните вълни са откъснали предната част на ферибота, като са подчертали, че са имали всички необходими разрешения за плаване и метеорологичната прогноза не е забранявала отплаването.

Медията припомня, че на борда на корабокруширалия ферибот е имало общо 267 души. При спасителната операция са спасени 241 пътници и екипаж, потвърдена е смъртта на 8 души, а 18 все още остават в неизвестност. Издирвателните дейности продължават с подкрепата на специализирана техника и екипи от Турция.

Корабът се е преобърнал, след като е започнал да се пълни с вода на разстояние 2-2,5 км от брега край Гирне (Кирения) в Северен Кипър в неделя. Капитанът на кораба бързо променил курса към пристанището, но не успял да стигне до него. Според информация в турските медии корабът е собственост на турската морска компания „Фило Денизчилик“.

Поради трагичния инцидент в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) е обявен тридневен национален траур, добавя „ТРТ Хабер“.