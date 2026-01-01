„Колективната отбрана остава най-надеждната гаранция за националната сигурност, но не може да замени националната готовност. България трябва да разполага със собствени боеготови сили, необходимата инфраструктура и способности за приемане и поддръжка на съюзнически формирования още от първите дни на евентуална криза“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своята лекция пред слушателите и преподавателите във Военна академия „Г. С. Раковски” на тема: „Среда на сигурност и трансформация на въоръжените сили“.

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Началникът на отбраната подчерта, че военното образование трябва да изгражда критично разбиране за средата на сигурност и за взаимосвързаните трансформационни процеси в отговор на нейните предизвикателства. Бъдещите лидери и командири трябва не само да познават средата на сигурност, но и да могат да анализират нейната динамика и влиянието й върху развитието и използването на въоръжените сили. В изказването си той очерта основните изводи и следствия, които да бъдат развити в програмите за обучение във военната Алма Матер.

Адмирал Ефтимов бе категоричен, че надеждното възпиране изисква готовност не само за бърз отговор, но и способност за водене на продължителни бойни действия. Това означава поддържане на необходимите запаси, устойчива логистика, ремонтни способности, резерви и производствен капацитет, които да позволят отбранителният потенциал да бъде поддържан във времето.

Началникът на отбраната подчерта, че технологичното превъзходство ще зависи все по-малко от отделната платформа и все повече от способността различните системи да бъдат интегрирани и бързо адаптирани. Дронове, изкуствен интелект, космически способности, електромагнитна война и цифрови мрежи трябва да бъдат свързани с конвенционалните способности в единна система за командване, управление, разузнаване и въздействие.

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„Отбраната вече не може да бъде разглеждана единствено като задача на въоръжените сили. Тя зависи от устойчивостта на институциите, състоянието на критичната инфраструктура, възможностите на икономиката и отбранителната индустрия, както и подкрепата на обществото. Необходим е по-интегриран подход, който да превърне взаимодействието между държавата, въоръжените сили, бизнеса и гражданите в реално функционираща система за национална сигурност и отбрана“, отбеляза адмирал Ефтимов.

Началникът на отбраната посочи също, че променящият се стратегически баланс и постепенното преразпределяне на отговорностите в НАТО дават на Европа възможност да изгради по-силен и по-самостоятелен отбранителен стълб в рамките на Алианса. „За България това е шанс да повиши собствената си тежест като надежден съюзник чрез поддържане на боеготови сили, модерна инфраструктура и пълна оперативна съвместимост. Това ще изисква не само повече ресурси, а и промяна в стратегическото мислене“, заключи той.