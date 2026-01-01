Военната академия „Георги С. Раковски“ се утвърждава като устойчива образователна институция, която повече от столетие изпълнява своята мисия да обучава и подготвя основния команден състав на нашите въоръжени сили. Историята на Военната академия е всъщност историята на поколения български офицери, дали облика на Българската армия през годините и посветили своя живот на Родината. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна днес, 22 април, към ръководството, личния състав и обучаемите във Военната академия по време на тържественото честване на 114 г. от нейното създаване.

В словото си министър Запрянов подчерта приноса на всички офицери, преподаватели и учени за изграждането на Академията и издигането на нейния международен авторитет.

Като основни предизвикателства пред Академията министър Запрянов посочи динамичната среда на сигурност, необходимостта от бърза адаптация, нарасналите изисквания към военното образование. „Ускорените процеси на модернизация на Българската армия, които са наш основен приоритет, изискват перфектно подготвени командири, способни да вземат бързи и отговорни решения. Обучението на висококвалифицирани кадри на военнополитическо, стратегическо и оперативно-тактическо ниво е огромна отговорност не само към Българската армия, но и към обществото и Родината“, подчерта министър Атанас Запрянов.

Към личния състав той отправи пожелания за нови образователни и научни успехи и изрази увереност в отговорността и старанието, с което нейните възпитаници ще подходят към своята професионална подготовка.

„Днес отбелязваме 114 години от създаването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – институция, която не просто обучава, а изгражда стратегическото мислене и лидерството в Българската армия“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в приветствието си към настоящия личен състав и поколенията ръководители, преподаватели и обучаеми по случай празника на военната ни Алма Матер.

Той подчерта, че в днешната сложна и динамична среда на сигурност конфликтите вече не се ограничават в традиционните измерения. Глобалната нестабилност, регионалните напрежения и технологичната надпревара изискват нов тип мислене, бърза адаптация и висока степен на координация между съюзници и партньори.

Началникът на отбраната бе категоричен, че приоритет за въоръжените ни сили е изграждането и поддържането на реални отбранителни способности, съгласно стандартите на НАТО и в пълна оперативна съвместимост със съюзниците. Отбеляза също, че усилията за модернизация са критично условие за ефективно участие и решителна крачка към по-модерни и по-боеспособни Въоръжени сили.

„Наред с новата бойна техника и въоръжение, човешкият фактор остава най-ценният ресурс на всяка армия. Именно тук е ключовата роля на Академията – да подготвя лидери с критично мислене, иновативен подход и способност да действат решително, да носят отговорност и да постигат резултати в условия на несигурност, времеви и ресурсни ограничения“, заяви адмирал Ефтимов. Той подчерта, че входът във Военната академия за обучаемите военнослужещи трябва да е достъпен, но изходът следва да бъде резултат от много усилия, достигане на високи стандарти и обективен контрол.

В словото си началникът на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев акцентира върху качеството на обучението и стремежа към неговото модернизиране. „Военна академия активно внедрява съвременни технологии в обучението – симулационни системи, дигитални платформи и компютърно подпомагани командно-щабни учения, които осигуряват реалистична среда за подготовка и развиват практическите умения на обучаемите. Развиват се и нови направления, свързани с киберсигурността, стратегическите комуникации и управлението при кризи, а учебното съдържание се адаптира към съвременните изисквания“, подчерта генерал-майор Прокопиев. Той изтъкна значението на разширеното взаимодействие със структури от системата за сигурност и работата по реални казуси за изграждането на приложими знания и умения.

По време на тържественото честване бяха връчени награди от министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военната академия.