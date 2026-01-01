Мъж е задържан, след като е заплашил с нож кондукторка и е предизвикал инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен днес по обед във Второ районно управление в Бургас. Инцидентът е възникнал в автобус по линия №12, движещ се в посока терминал „Славейков“.

От полицията уточниха, че 44-годишен мъж от Несебър, проявяващ неадекватно поведение, е заплашил с нож кондукторката, отнел е портфейла ѝ с оборотните средства и е поискал от водача да отклони автобуса от маршрута му. Нападателят е блъскал по кабината на шофьора и е подал сигнал на телефон 112, като заявил, че ще отвлече превозното средство и отправил заплахи към пътниците.

По време на инцидента мъжът е счупил преградата на кабината на водача и е причинил леки наранявания на шофьора.

На място са били насочени екипи на сектор „Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР - Бургас и служители на Второ районно управление, които са задържали извършителя.

След установяване на самоличността му мъжът е бил отведен в Центъра за психично здраве, където е настанен за лечение.

Кметът на Бургас Димитър Николов коментира инцидента.

"Днес двама служители на „Бургасбус“ бяха заплашени с нож от развилнял се млад мъж в автобус. Всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са били сред пътниците. Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева - контрольор. Обикновени и почтени хора. Преди малко се видях с тях. Стресът, който са преживели не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях", посочи Николов.

Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ, обясни кметът.

"Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно. Благодаря и на тийнеджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно въпреки, че и към тях са били отправени заплахи! Ако четат този пост, бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично! Вярвам, че извършителят ще понесе най-строгото наказание на закона! Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност", посочи Димитър Николов.