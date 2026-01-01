На 4 юни 2026 г. Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис представи специалната фотографска изложба „RAW ACCESS“ на българската фотографка Виктория Сиракова – визуален разказ за едно вдъхновяващо професионално пътешествие, започнало в България и достигнало до едни от най-престижните събития в света на киното, музиката, модата и развлекателната индустрия, съобщиха от консулството.

Изложбата е реализирана по покана на генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов и е част от неговата инициатива за представяне пред отбрана публика на творчеството и успехите на талантливи българи на Западния бряг на Съединените щати.

Експозицията включва 18 фотографии, подбрани измежду хиляди кадри, заснети през последните 14 години. Всяка от тях бележи ключов момент в кариерата на авторката и разказва история за мечти, постоянство и смелостта да следваш своя път.

Гостите на събитието имаха възможност да чуят лично разказа на Виктория Сиракова за историите зад фотографиите и за някои от най-значимите моменти в професионалното ѝ развитие – от снимки на световноизвестни личности като Rihanna, Kim Kardashian,Michael B. Jordan, Jon Voight и Al Pacino до фотографии, създадени по време на Paris Fashion Week, церемонията по връчването на наградите „Оскар“, партито Vanity Fair Oscar After Party, холивудски премиери и престижни събития на червения килим в Лос Анджелис.

Сред представените фотографии са и кадри с особена емоционална стойност за авторката. Те разказват за моментите, в които детските мечти се срещат с реалността – когато любимите звезди от телевизионния екран се превръщат в хора пред нейния обектив, а местата, които някога е виждала само в списанията, стават част от нейното ежедневие като професионален фотограф.

„Всяка от тези фотографии има специално значение за мен. Тя е символ на определен етап от живота ми, на предизвикателствата, които съм преодоляла, и на мечтите, които съм имала смелостта да преследвам. Тази изложба е лична история, разказана чрез изображения“, сподели Сиракова.

Генералният консул Бойко Христов поздрави Виктория Сиракова за нейния впечатляващ професионален път и подчерта, че нейните успехи са още едно доказателство за таланта, амбицията и творческия потенциал на българите по света. „Изключително щастливи сме, че имаме възможност да представим творчеството на толкова талантлив млад фотограф в Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис. Отдавна следим с интерес професионалното развитие на Виктория Сиракова и с радост виждаме как нейният талант и труд я превръщат във все по-търсен фотограф. Днес вече все по-трудно успяваме да я ангажираме за наши събития, защото професионалният ѝ календар е изпълнен с престижни ангажименти“, заяви генералният консул.

През последните години Сиракова успешно изгражда име в сферата на фотографията на събития, знаменитости и мода, работейки на някои от най-значимите културни и развлекателни събития в Съединените щати. Нейната работа съчетава документалния подход на събитийната фотография с емоцията и естетиката на портретната и модната фотография.

Събитието събра представители на българската общност, дипломати, актьори, творци и приятели на изкуството. Като специален спомен от вечерта гостите получиха черно-бели портретни фотографии, заснети от Виктория Сиракова.

Изложбата в Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис е не само представяне на впечатляващо фотографско творчество, но и вдъхновяваща история за български талант, който намира своето място в една от най-конкурентните индустрии в света, пишат от консулството. Тя ще остане в офиса на мисията до 20 юни, а след това ще бъде представена и в други градове на Западния бряг на САЩ, за което ще съдействаме на автора.