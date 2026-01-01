Трима души вече са жертвите на тежката катастрофа между две леки коли и автобус на градския транспорт, станала в петък вечерта на столичното „Челопешко шосе“. Междувременно от лечебните заведения, в които са настанени пострадали при инцидента, съобщиха актуална информация за състоянието им.

Двама от пострадалите при вчерашната катастрофа на „Челопешко шосе“ в София, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия, съобщиха за от лечебното заведение.

Състоянието на единия от пострадалите е тежко, като той е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма.

Три са вече жертвите на тежката катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Един от настанените в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ е починал от нараняванията, съобщиха от лечебното заведение по-рано днес.

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Тримата пострадали, които бяха настанени в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ след тежката катастрофа в София, са изписани. Това съобщиха за БТА от лечебното заведение.

След извършени прегледи медиците са преценили, че състоянието на пациентите е добро и те са изписани за домашно лечение.

Общо четирима пострадали във вчерашната тежка катастрофа с автобус са потърсили помощ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Един от пациентите е 7-годишно дете, което е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено е и вече не е пациент на болницата, уточняват от „Пирогов“.

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Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница „Пирогов“. След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях – в травматологията на „Пирогов“, а един – в Клиниката по нервни болести, уточняват от лечебното заведение.

Вчера двама души загубиха живота си в катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.