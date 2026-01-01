Младежи са настанени в болница с повърхностни наранявания след катастрофа по пътя Разград – Попово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 22:30 ч. снощи в района на „Пътконсулт“.

Осемнайсетгодишният шофьор на лек автомобил, който е с един месец стаж зад волана, е загубил контрол над автомобила. Колата се е преобърнала по таван и се е ударила в мантинела.

В автомобила са пътували петима души. Освен шофьора от Разград, в колата са били още 20-годишен от село Мортагоново, 18-годишен от Разград и двама 17-годишни младежи от селата Раковски и Мортагоново. Всички са настанени за лечение в разградската болница, като няма опасност за живота им, допълват от полицията.

В началото на миналата седмица в Разградска област станаха четири пътни инцидента с пострадали.

През изминалите 24 часа в страната са станали 19 тежки катастрофи, при които са загинали трима души и са ранени 26, съобщава Министерството на вътрешните работи на сайта си.