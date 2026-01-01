20-годишна жена е била набирана, транспортирана и укривана с цел да бъде принуждавана към развратни действия в продължение на период от лятото на 2024 г. до края на август тази година.

По случая е привлечен като обвиняем 21-годишен мъж, съобщиха от Районна прокуратура - Видин.

Млада жена е била набирана и транспортирана

На този етап е установено, че в различни периоди от лятото на 2024 г. до 29 август 2026 г. 20-годишна жена е била набирана, транспортирана и укривана с цел да бъде използвана за развратни действия и склонявана към тях с користна цел.

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По данни на прокуратурата през определен период от време е била използвана и принуда.

На жената са били предоставяни помещения във Видин и София, където са извършвани блудствени действия с користна цел.

Иззети са телефони, компютри и камери

В рамките на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания и изземвания в имоти във Видин и София, както и обиск.

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Сред иззетите вещи са преносими компютри, мобилни телефони, камери, SIM карти, флаш памет и други предмети, които имат отношение към случая.

На база на събраните доказателства прокуратурата счита, че има обосновано предположение 21-годишният Г.Г. да е извършител на престъпленията. Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.