Софийският районен съд остави в ареста петима обвиняеми по дела за трафик на хора, сводничество и сексуални престъпления, съобщиха от прокуратурата.

Софийският районен съд уважи исканията на Софийската районна прокуратура и наложи най-тежките мерки за неотклонение – „задържане под стража“, на петима мъже, привлечени към наказателна отговорност за различни престъпления.

Първият обвиняем – Е.А., е привлечен към наказателна отговорност за това, че от неустановена дата до настоящия момент в София е набирал жена с инициали Д.Л. с цел тя да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието ѝ. Според обвинението той се е опитал да я мотивира да участва в съвкупления с различни мъже, като ѝ обещавал парично възнаграждение.

М.К. е обвинен, че от неустановена дата през 2024 г. до 14 юни 2026 г., в съучастие с К.К., системно е предоставял жилище в столичния квартал „Студентски град“ на различни лица за извършване на развратни действия. По данни на прокуратурата деянието е извършвано с користна цел – за получаване на парични суми, като е засегнало пет лица с инициали Л.М., М.Н., Р.Б., В.Б. и Д.Л.

Обвиняемият М.П. е привлечен към наказателна отговорност за това, че до 14 юни 2026 г. е транспортирал жена с инициали С.Г. до различни адреси на територията на София с цел тя да бъде използвана за развратни действия срещу облага. Срещу него са повдигнати и обвинения за причиняване на телесни повреди на полицейски служители чрез нанасяне на удари при и по повод изпълнение на служебните им задължения.

Б.Т. е обвинен, че е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление спрямо две лица, като е използвал сила и заплахи.

О.А. е привлечен към наказателна отговорност за това, че е набирал, транспортирал и приемал различни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия. По отношение на него Софийската районна прокуратура също поиска налагане на мярка „задържане под стража“, но съдът определи парична гаранция в размер на 10 000 евро.

Прокурор от Софийската районна прокуратура е протестирал определената на О.А. мярка за неотклонение пред Софийския градски съд