Кели Озбърн проговори откровено за най-тежкия период в живота си след смъртта на баща си Ози Озбърн. 41-годишната дъщеря на рок легендата призна, че е била в много тежко емоционално състояние и трудно е понасяла както загубата, така и жестоките коментари за промяната във външния ѝ вид.
В ново интервю тя говори откровено за трудния период след загубата му, както и за жестоките коментари и спекулации около значителната ѝ загуба на тегло.
На въпрос как се е справила с критиките към външния си вид, Кели отговаря пред британското списание HELLO!:
„Не се справих – не бях добре. Как можеш да се справиш с нещо толкова жестоко, когато си толкова болен? Сега се справям много по-добре. Имам цялата помощ, от която се нуждая, и съм благодарна за подкрепата, която имам в живота си.“
Kelly Osbourne says she "wasn't well" enough to handle the public scrutiny of her appearance while grieving the death of her father, Ozzy Osbourne — and now she's turning to therapy to rebuild.— Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) August 31, 2026
The 41-year-old told Hello! that healing has been anything but quick. "You've got to… pic.twitter.com/I7DPHvN4d2
Тя разказва, че е създала около себе си близък кръг от хора, които са ѝ помогнали да премине през тежкия период.
„Имам този невероятен екип от хора, които съм събрала около себе си. Те не са просто мои приятели, защото когато скърбите, откривате, че хората не знаят как да се справят с това и наистина губите много приятели“, споделя тя.
„Но тези, които остават, са истинските.“
„Част от мен също умря“
Кели, която по-рано тази година се раздели със Сид Уилсън – бащата на тригодишния ѝ син Сидни – признава, че смъртта на Ози е променила живота ѝ завинаги.
„Това беше най-трудната година в живота ми. Никога няма да бъда човекът, който бях преди баща ми да умре. Част от мен също умря“, казва тя.
„Всичко е различно. Аз съм различна. Всичко се е променило, но просто трябва да го приемаш ден за ден и да сглобяваш парчетата отново по начин, който смяташ, че ще проработи.“
Kelly Osbourne reveals her father Ozzy's body didn't go to a morgue: "He came straight home and we got to spend a few days with him." https://t.co/r5yRN2veaI— ExtraTV (@extratv) August 31, 2026
Бившата звезда от „Модна полиция“ признава, че има „цял живот работа“ върху себе си, но именно терапията ѝ помага да разбере по-добре собственото си поведение и емоции.
„Единият крак е пред другия. Трябва да поправиш главата, преди да можеш да поправиш тялото. Това е бавен процес. Ще ми отнеме време. Няма да се оправя за един ден“, казва Кели.
Кели споделя още, че терапията ѝ е помогнала да открие връзката между настоящото ѝ поведение и преживяванията от детството.
Kelly Osbourne admits she ‘wasn’t well’ while being body-shamed after dad’s death https://t.co/9nJMwtcsng— Metro Entertainment (@Metro_Ents) September 1, 2026
„Страхотно е да откриваш неща за себе си. Причините, поради които правя определени неща, произтичат от детството ми.“
„Връщаш се чак назад и си казваш: „О, Боже, затова правя това.“
„Това е лудост. Опознавам себе си по съвсем нов начин, но мога да ви кажа, че е много по-здравословно.“