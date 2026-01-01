 Кели Озбърн
 Кели Озбърн / Gulliver/Getty Images

Кели Озбърн проговори откровено за най-тежкия период в живота си след смъртта на баща си Ози Озбърн. 41-годишната дъщеря на рок легендата призна, че е била в много тежко емоционално състояние и трудно е понасяла както загубата, така и жестоките коментари за промяната във външния ѝ вид.

В ново интервю тя говори откровено за трудния период след загубата му, както и за жестоките коментари и спекулации около значителната ѝ загуба на тегло.

На въпрос как се е справила с критиките към външния си вид, Кели отговаря пред британското списание HELLO!:

„Не се справих – не бях добре. Как можеш да се справиш с нещо толкова жестоко, когато си толкова болен? Сега се справям много по-добре. Имам цялата помощ, от която се нуждая, и съм благодарна за подкрепата, която имам в живота си.“

Тя разказва, че е създала около себе си близък кръг от хора, които са ѝ помогнали да премине през тежкия период.

„Имам този невероятен екип от хора, които съм събрала около себе си. Те не са просто мои приятели, защото когато скърбите, откривате, че хората не знаят как да се справят с това и наистина губите много приятели“, споделя тя.

„Но тези, които остават, са истинските.“

„Част от мен също умря“

Кели, която по-рано тази година се раздели със Сид Уилсън – бащата на тригодишния ѝ син Сидни – признава, че смъртта на Ози е променила живота ѝ завинаги.

„Това беше най-трудната година в живота ми. Никога няма да бъда човекът, който бях преди баща ми да умре. Част от мен също умря“, казва тя.

Кели Озбърн Ози Озбърн
Getty Images

„Всичко е различно. Аз съм различна. Всичко се е променило, но просто трябва да го приемаш ден за ден и да сглобяваш парчетата отново по начин, който смяташ, че ще проработи.“

Бившата звезда от „Модна полиция“ признава, че има „цял живот работа“ върху себе си, но именно терапията ѝ помага да разбере по-добре собственото си поведение и емоции.

„Единият крак е пред другия. Трябва да поправиш главата, преди да можеш да поправиш тялото. Това е бавен процес. Ще ми отнеме време. Няма да се оправя за един ден“, казва Кели.

Кели споделя още, че терапията ѝ е помогнала да открие връзката между настоящото ѝ поведение и преживяванията от детството.

„Страхотно е да откриваш неща за себе си. Причините, поради които правя определени неща, произтичат от детството ми.“

„Връщаш се чак назад и си казваш: „О, Боже, затова правя това.“

„Това е лудост. Опознавам себе си по съвсем нов начин, но мога да ви кажа, че е много по-здравословно.“

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