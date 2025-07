Легендарният вокалист на Black Sabbath Ози Озбърн почина на на 76 г. след боледуване от Паркинсон, съобщи семейството му.

"С по-голяма тъга, отколкото думите могат да предадат, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов", съобщи семейство Озбърн.

Ози Озбърн се сбогува с феновете си с историческо последно изпълнение с Black Sabbath

Принцът на мрака си отива от този свят две седмици след историческия и паметен прощален концерт в Бирмингам. Тогава Ози се появи за последен път на сцената в концерта Back to the Beginning на стадион Villa Park, слагайки официален край на феноменалната си дългогодишна кариера.

С оригиналния състав на Black Sabbath, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд изнесоха емоционална и историческа прощална продукция, изпълнена пред около 40 000 зрители на живо и 5,8 милиона онлайн зрители, както писа "Гардиън".

Озбърн седеше на своя символичен черен "трон", запазил силния си глас и магнетичното си присъствие въпреки болестта. Той изпълни хитове като "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home", класики на Black Sabbath като "Paranoid", "War Pigs" и "Iron Man" и мн. др. в концерт продължил близо 10 часа.

Мащабът на това музикално събитие впечатли милиони по целия свят, като със специални изпълнения се включиха Metallica, Guns'N'Roses, Slayer, Anthrax, Pantera, Alice in Chains, Mastodon, Tool и още супер-групи, ръководени от Том Морело от Rage Against the Machine. Музикалните критици описаха концерта като едно от най-значимите и мощни изпълнения в историята на метъла.