Десетки „падащи звезди“ на час ще осветят небосклона тази нощ, защото се очаква пикът на метеорния поток Персеиди. България попада в центъра на това впечатляващо природно зрелище, предлагайки идеални места за любителите на астротуризма.

Без съмнения Националната астрономическа обсерватория Рожен в Родопите е сред най-добрите места за наблюдение на звездния спектакъл.

Впечатляващи условия предлага и районът на Източните Родопи около Маджарово и Крумовград, където нощното небе е изключително тъмно и Млечният път се откроява като светещ облак.

Поверие, сбъднато желание или просто небесен спектакъл: Метеорният поток „Персеиди“

Министерство на туризма предлага Шуменското плато като добра алтернатива с лесен достъп и подходящи условия за наблюдение.

В Странджа и Сакар небето е едно от най-тъмните в страната, далеч от масовия туризъм, а предбалканските върхове, като тези в района на Троянския Балкан, предлагат панорамни гледки и чист въздух. Белоградчик и прочутите Белоградчишки скали пък впечатляват не само с кристално ясно нощно небе, но и с уникален пейзаж, който прави астрофотографията още по-вълнуваща.

Чистият планински въздух на Чепеларе и околните райони, както и тъмното небе над Национален парк „Сините камъни“ край Сливен, са сред предпочитаните точки за наблюдение. Копривщица, със своята историческа атмосфера и разположение на над 1000 метра надморска височина, също осигурява отлични условия. На югозапад Мелник и Пирин планина се радват на сух климат и множество ясни нощи, а на изток Шабла и Дуранкулак, далеч от светлините на масовите курорти, предоставят прекрасна възможност за наблюдение на нощното небе с морски хоризонт.

Астротуризмът е нова и бързоразвиваща се ниша в туристическия сектор – съчетава пътуването с наблюдение на небесни явления и посещение на места със слабо светлинно замърсяване. Благодарение на разнообразния си релеф и многото райони далеч от големи населени места, България се нарежда сред атрактивните дестинации в Европа за този тип преживявания.

„Падащите звезди“ на Персеидите са едно от най-красивите природни явления, а тази година условията в България са отлични за наблюдение - небето е ясно, времето топло и тихо.