Знаете ли защо метеорният поток „Персеиди“ е сред най-търсените теми в момента, както показват данните от Google Trends, базирани на най-популярната търсачка в света? Защото от хилядолетия хората вярват в силата на падащите звезди, които сбъдват желания.

Виждаме от данните в Google Trends, че търсенето на „Персеиди“ през изминалата нощ е достигнало пик в 2.52 часа.

Какво е „Персеиди“?

Метеорният поток „Персеиди“ е едно от най-забележителните астрономически събития през годината. По същество представлява светлинно явление, причинено от малки частици, навлизащи в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки, получени от разрушаването на комети.

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за планетата ни.

„Тези прашинки са много малки, въпреки че връхлитат с висока скорост – при „Персеиди“ с около 200 000 км/ч. Енергията им е достатъчна, за да възпламени и йонизира въздуха, което ги кара да светят много силно. Това, което виждаме, е метеор“, обяснява пред NOVA д-р Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.

Метеорният поток е получил наименованието си от съзвездието Персей, където се намира радиантът му - привидната точка, от която се появява.

По данни на НАСА Персеидите се движат със скорост от около 60 километра в секунда или 250 пъти по-бързо от реактивен самолет. Когато достигнат земната атмосфера, те изгарят при температури между 3000 и 10 000 градуса, което е около 10 пъти по-високи от тази на вулканична лава.

„Както всеки друг метеорен поток, „Персеиди“ се наблюдават веднъж годишно. На съответната дата – в случая 12 срещу 13 август – Земята преминава през точка, която е много близо до орбитата на комета“, обяснява още д-р Куртенков от БАН.

През 2025 г. явлението продължава още 17 юли до 24 август, но тази седмица е пикът му, по време на който на небето могат да се видят между 90 и 100 падащи звезди на час. Най-впечатляваща се очаква да е гледката в нощта на 12 срещу 13 август. Това именно се очакват най-голям звездопад, като максимумът на метеорния поток е в ранните сутрешни часове на 12 август.

Метеорният поток „Персеиди“ е един от най-впечатляващите и интензивни и се наблюдава от повече от 2000 години. Идва от кометата Суифт-Тътъл, която обикаля около Слънцето веднъж на всеки 133 години. Смята се, че първите наблюдения, описани и идентифицирани с конкретния метеорен поток, са от преди 1 век след Новата ера.

Интересното при тазгодишния феномен е, че броят на метеорите се увеличава след полунощ, а най-много от падащите звезди могат да се видят непосредствено преди изгрев слънце. Могат да се видят и в късните часове на нощта.

Има известна възможност обаче пълнолунието от миналия уикенд да попречи на добрата видимост на метеорния дъжд. Причината е, че Луната все още е доста ярка (на 84% пълна) след своя пик и може да засенчи в голяма степен падащите звезди.

Затова дори на места с напълно тъмно небе няма да може да се видят „Персеиди“-те в пълния им блясък, а само най-ярките и големи метеори, които падат към Земята, отбелязва BBC.

От Кралската обсерватория Гринуич обясняват обаче, че и периодът между 16 и 23 август също е подходящ за „лов“ на падащи звезди. Тогава те не са в своя пик, но отново има шанс да видите поне една на час.

"Тази година препоръчвам на хората да излязат малко по-късно – около седмица след пика, когато луната няма да е толкова ярка", добавя и Тадеус Лакурсиер от музея „Бел“ в Сейнт Пол, Минесота, цитиран от БТА.

Поверията за падащата звезда

Суеверието за падащите звезди и желанията е широко разпространено. Вярва се, че ако видите падаща звезда и си намислите желание, то ще се сбъдне. Въпреки че няма научни доказателства за това, много хора все още намират за забавно да си пожелават нещо при вида на това красиво небесно явление

Съществуват различни мнения и тълкувания за произхода на това суеверие, но най-често се свързва с мистичния и романтичен аспект на падащите звезди, които се възприемат като нещо изключително рядко и магическо. Въпреки че падащите звезди са просто космически отломки, които изгарят в атмосферата, те продължават да вдъхновяват хората да мечтаят и да си пожелават.

В далечното минало хората са били много по-внимателни към природните явления. Те не знаели как да ги обяснят, затова ги свързвали с волята на висшите сили или ги смятали за сигурен знак за определени бъдещи събития. Понякога било възможно да се направисилна връзка между събитие и следствие и се раждали поверия.

Сред поверията за падащата звезда са тези, че ако човек, който е измъчван от тежка болест, забележи проблясък на падаща звезда, тогава той няма да се възстанови скоро.

Според други древно поверие не е хубаво да се види явлението падаща звезда от някой, който в този момент е мислил за нещо лошо. Може неговата мисъл да стане реалност съвсем скоро.

В повечето случаи обаче падащата звезда не означава лош знак. Напротив, през лятото обещава богата реколта от зърно.

Смята се и че, ако видите падаща звезда от дясно на небето, новината е добра и вещае появата на нови възможности.

Още от детството си мнозина знаят поверието, което ги съветва бързо да си пожелаят нещо, щом забележат ярка летяща точка в небето. Вярването е, че ако успеете бързо да формулирате желанието си, още докато пада звездата, то скоро ще се сбъдне.

Битува и схващане, че ако падащата звезда е оставила видима следа след себе си, наблюдателят скоро ще има късмет в любовта. Ако явлението е забелязано от семеен човек, отношенията с половинката му ще се развият много добре. Ако пък става дума за двойка, която види падаща звезда на по време среща, ще бъде щастлива и скоро ще мине под венчилото.

За пътника пък явлението обещава дълго пътуване.

Независимо в какво вярвате, видите ли падаща звезда, приемете, че сте късметлии дори само заради шанса да станете свидетели на красотата внушителността му.

А ако сте любители на небесните спектакли, имайте предвид, че следващият голям метеорен поток – „Орионидите“, ще достигне своя пик в края на октомври.