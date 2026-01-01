Възстановено е движението през ГКПП „Кулата - Промахон“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". На „Илинден-Ексохи“ продължава блокадата за камиони над 12 тона.

Днес опашката от камиони на „Кулата“ достигна 3 километра. От сутринта до обяд вчера земеделските производители от района на Драма и на Серес затвориха движението само за тежкотоварни автомобили въпреки заканата, че няма да пропускат никакви превозни средства.

Протестиращите гръцки фермери ще се срещнат с премиера Мицотакис във вторник

Гръцките фермери се заканиха да затворят всички гранични пунктове в страната за 48 часа. Блокадата на „Кулата“ продължи 26 часа.

Представители на протестиращите ще проведат среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис във вторник другата седмица, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Земеделците настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.