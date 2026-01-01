Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът ще връчи в понеделник - 12 януари, мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.

Според Борисов предстоят избори. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което неше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. "Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.

Резултатите според него са налице: "Абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в Европейския банков съюз, това бе благодарение на нас".

Борисов критикува и опозоцията в лицето на ПП-ДБ: "Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, - сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, "Възраждане" също. Страхът беше голям, но ние си поехме кръста и вървяхме по пътя".

По думите му най-големите институции в Европа - Европейският парламент, Европейската комисия, Европейският съвет, благодарение на управляващите, са дали път на България и вече сме в Еврозоната.

„Тук мога и с Виктор Николаев да се пошегувам, който всеки ден казва, че скучно върви това евро. И тук искам да кажа едно голямо благодаря на българския народ, на всички, които повярваха в нас, на това, че правителството до последния ден си беше на мястото, и на институциите, които работят - банковата система, ресторантьори, хотелиери, целият бизнес. И скучно върви, без скандали, хората си свикват и си вървим в еврото“, констатира Борисов.