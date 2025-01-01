Тази година небето ни поднася истинско шоу - от зрелищни метеорни дъждове до рядко слънчево затъмнение

През 2025 г. ще има само една „черна“ луна и това ще се случи през август

Астрономическото лято на 2025 ще бъде запомнено с впечатляваща небесна програма, която ще зарадва и най-неопитните любители на звездите.

🌌 5 звездни причини да гледаме нагоре това лято:

1️⃣ 12-13 август - 💫 Персеиди: до 100 падащи звезди на час. Желанията са бонус

2️⃣ 19 август - 🌕 Синьо пълнолуние: второто за месеца, рядка и магична гледка

3️⃣ 7-8 септември - 🌑 Тотално лунно затъмнение: Луната ще се обагри в червено

4️⃣ 21 септември - ☀️ Частично слънчево затъмнение: гледайте само със защитни очила

5️⃣ Всеки ясен вечерен час - ✨ Млечният път: най-ярък далеч от градските светлини

📸 Съвет: Вземете фотоапарат или телефон с нощен режим, намерете тъмно място…и се пригответе за магия.

Любов сред звездите: Предстои съединението на Юпитер и Венера

Астрономи съветват любителите да се отдалечат от градските светлини за най-добра видимост, а за Персеидите - просто да намерят тъмно, спокойно място и да гледат към североизток след полунощ.