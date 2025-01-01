Предстои най-атрактивното за наблюдение съединение на две планети за 2025 г. – на Юпитер и Венера, разказа физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО – БАН и катедра “Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

“Тези дни рано сутрин при зазоряване над източния хоризонт са видими два ярки обекта. Това са планетите Юпитер и Венера, които сега се намират в съзвездието Близнаци и се приближават към своето съединение. В астрономията под съединение на две планети се разбира изравняване на техните ректасцензии - небесните им дължини, или на техните еклиптични дължини, при което тези планети изглеждат видимо близки. Ако планетите са ярки, тогава привличат погледа към областта от небето, в която се намират, каза той.

Съединението по ректасцензия на Венера с Юпитер ще настъпи на 12 август около 10 ч. българско време. Сутринта на същата дата планетите ще изгреят около 03:13 ч. за Варна и около 03:33 ч. за София. Малко по-късно явлението ще се наблюдава удобно над източния хоризонт. Един час преди изгрев-слънце – в 05:30 ч. за София, Венера и Юпитер ще бъдат на височина 19 градуса, уточни той. В същото време, макар трудно, съвсем ниско до хоризонта – под двете планети и малко вляво, ще бъде видим Меркурий, каза Маркишки.

Той е автор на „Гид на любителя астроном”, издание на катедра „Астрономия” на Физическия факултет на СУ, и съветва любителите астрономи при провеждането на наблюдения.

Старите българи са наричали планетите Юпитер и Венера съответно Янкул и Янинка, като според едно поверие те били брат и сестра, разказа още Маркишки, като цитира книгата „Народна астрономия и метеорология“ на Йордан Д. Ковачев.

Като деца те рано останали сирачета и били разделени – отгледани далеч едно от друго. Когато пораснали, те се срещнали и, без да знаят, че са брат и сестра, се влюбили. След време обаче разбрали истината и се разделили. Оттогава Янкул и Янинка се срещат на небето веднъж на няколко години, разказва народната легенда.