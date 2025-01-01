18-годишен шофьор предизвика катастрофа и разруши един от мостовете на река Блато в Първи район в Костинброд, съобщиха от Общината.

Община Костинброд

Мостът е един от символите на града. При удара единият парапет на съоръжението е напълно отцепен, а мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

Община Костинброд

Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.

Спряно е движението на автомобили и пешеходци по моста.

Община Костинброд

Движението се осъществява по обходни улици и пътища - в съответствие с правилата за движение и поставената временна сигнализация.